Pupo lancia l’allarme: “Ho paura che Totti soffra di ludopatia”

Francesco Totti soffre di ludopatia? A chiederselo è Pupo, vittima in passato di dipendenza dal gioco al punto da pensare addirittura al suicidio per via dei debiti, che ha raccontato un retroscena al Quotidiano Nazionale: “Una volta ho giocato a poker con Totti, durante un torneo di beneficienza. Fu organizzato per raccogliere fondi dopo il terremoto in Abruzzo e andò in onda su La7. Guardandolo negli occhi ebbi immediatamente la sensazione che fosse molto appassionato dal gioco. Francesco è una persona buona e generosa, tipico dei soggetti affetti da ludopatia“. A supportare questa tesi ci sarebbero anche le dichiarazioni rilasciate da un amico della bandiera della Roma a La Verità: “Francesco ha la passione per i casinò. Quando va a Las Vegas gioca milioni di euro”.