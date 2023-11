Atp Finals Torino 2023, Sinner in semifinale: avversario, data, orario, canale, diretta tv e streaming

Jannik Sinner si è aritmeticamente qualificato per la semifinale delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). L’azzurro ha potuto festeggiare prima di scendere in campo per il suo terzo incontro che lo vede opposto a Holger Rune grazie al favore del suo amico Hubert Hurkacz, che ha strappato un set a Djokovic. Sinner vincerà dunque il girone qualora sconfiggesse Rune, mentre dovrebbe accontentarsi del secondo posto in caso di sconfitta. Ciò rende ancora prematuro ipotizzare quale sarà l’avversario di Jannik in semifinale. La certezza è che si tratterà di uno tra Daniil Medvedev (già qualificato), Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ovviamente se Sinner chiudesse il girone al primo posto, sfiderebbe il secondo classificato dell’altro gruppo e viceversa.

Sinner e il suo avversario scenderanno in campo sabato 18 novembre sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.30 oppure 21.00 (il programma non è stato ancora comunicato). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del Master di fine anno e monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). I telespettatori, inoltre, potranno seguire la partita in chiaro su Rai 2. Garantita anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto impegno di Jannik Sinner in terra piemontese attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.