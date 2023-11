ATP Finals 2023, le combinazioni del girone rosso: Medvedev qualificato. Alcaraz e Zverev per l’altro posto

Se nel girone verde delle ATP Finals 2023 che vede protagonista il nostro Jannik Sinner la situazione è ancora in alto mare verso le semifinali, con nessun qualificato 3 giocatori ancora in corsa quando si è giunti all’ultima giornata, nel girone rosso le cose hanno iniziato già a delinearsi. Sono due i verdetti che vengono forniti dagli incontri andati in scena nella giornata di mercoledì: Daniil Medvedev è in semifinale, mentre il connazionale Andrey Rublev è matematicamente eliminato.

Questa è la classifica aggiornata

1. Medvedev 2V 0P, 4-0 (set), 25-16 (games) – QUALIFICATO

2. Alcaraz 1V 1P, 3-2, 27-25

3. Zverev 1V 1P, 2-3, 28-27

4. Rublev 0V 2P, 0-4, 13-25 – ELIMINATO

Restano quindi in due per un posto nel penultimo atto: Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, con lo spagnolo che tra i due è però l’unico ad avere il controllo del proprio destino. Al numero due del ranking mondiale basterà infatti battere Medvedev venerdì per assicurarsi un posto tra i migliori quattro della manifestazione. Ad Alcaraz potrebbe anche non servire una vittoria, nel caso Zverev venisse sconfitto da Rublev. Al contrario, anche la situazione di Zverev è abbastanza chiara: ha bisogno di sconfiggere Rublev e allo stesso deve sperare che Medvedev riesca a superare Alcaraz.

ALCARAZ SI QUALIFICA SE

Batte Medvedev

Perde con Medvedev, ma Zverev non batte Rublev

ZVEREV SI QUALIFICA SE