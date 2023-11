Fermana-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Arezzo, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. In palio pesanti punti salvezza per le due squadre che si sconteranno domani. L’Arezzo occupa la tredicesima posizione in classifica, ma la minaccia di finire nelle parti basse della classifica è sempre presente. Non se la passa di certo meglio la Fermana, che si trova infatti all’ultimo posto in classifica in cerca di punti per risalire la china. Si parte dalle 14.00 con il match in diretta su Sky Sport 253 e NOW.