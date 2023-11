Atp Finals Torino 2023, Alcaraz artefice del proprio destino: battere Medvedev per volare in semifinale

L’ultima giornata della fase a gironi delle Atp Finals 2023 di Torino metterà di fronte Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, i due giocatori con la classifica più alta nel Gruppo Rosso. Se il russo ha ampiamente rispettato le attese, conquistando la qualificazione dopo due turni grazie ad altrettante convincenti vittorie, lo spagnolo ha invece avuto un percorso più complicato. All’esordio è stato infatti sconfitto in rimonta da Zverev, ma poi si è riscattato battendo comodamente Rublev.

La situazione però è tutt’altro che compromessa, anzi Alcaraz è artefice del proprio destino. Qualora battesse Medvedev, infatti, staccherebbe il pass per la semifinale senza neppure dover attendere l’esito dell’altra sfida del girone. Neppure una sconfitta tuttavia gli precluderebbe l’accesso in semifinale, ma in quel caso servirebbe l’aiuto di Rublev. A prescindere da come andrà, si prospetta un incontro molto interessante che metterà di fronte due dei migliori giocatori al mondo in uno scenario iconico come il Pala AlpiTour. Match che dovrà osservare attentamente anche Jannik Sinner, qualificato in semifinale e in attesa di scoprire il suo prossimo avversario.

Il torneo di Alcaraz non è iniziato nel migliore dei modi, anzi la sconfitta al debutto contro Zverev ha sottolineato le difficoltà che lo spagnolo ha avuto nella seconda metà di stagione, praticamente dopo aver vinto Wimbledon. Pur non avendo giocato male, ha faticato a trovare continuità e si è arreso al più costante Zverev, che ha fatto la differenza soprattutto con il servizio. Alcaraz è però immediatamente corso ai ripari, impiegando poco più di 70 minuti per sconfiggere uno spento Rublev e riequilibrando la situazione.

L’ultimo match, contro Medvedev, oltre che essere decisivo rappresenta una sorta di chiusura del cerchio. I veri problemi per Carlos sono infatti iniziati proprio dopo la sorprendente sconfitta contro il russo in semifinale agli US Open. Batterlo per approdare in semifinale, dunque, sarebbe un bel modo per lasciarsi tutto alle spalle e guardare con ottimismo le fasi finali del torneo e il futuro, a partire dalla prossima stagione. Secondo i bookmakers, nonostante un periodo di forma non ottimale, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Alcaraz, che in un match come questo da dentro o fuori è chiamato ad alzare il livello del suo tennis.

Daniil Medvedev dovrà invece ripartire proprio dalla vittoria in semifinale a Flushing Meadows, la seconda in carriera contro Alcaraz ma soprattutto la prima stagionale dopo due sconfitte nette, rimediate a Indian Wells e Wimbledon. Il finale di stagione per il russo è stato come una torta senza la ciliegina: sono arrivate due finali prestigiose, ma in entrambe ha perso contro Sinner, mentre nei Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy ha rimediato due ko contro giocatori in forma come Korda e Dimitrov. Ciò che è mancato è dunque un titolo e la speranza è che possa arrivare proprio a Torino, dove curiosamente – nel 2021 – sfumò proprio per la sconfitta in finale per mano di Zverev.

Già qualificato in semifinale, Medvedev vive una situazione quasi paradossale. Meglio vincere il match, quindi il girone, e trovare Novak Djokovic, contro cui ha perso 10 volte su 15 (tra cui proprio lo scorso anno a Torino) oppure perdere, arrivare secondo e sfidare Jannik Sinner, contro cui – pur avendo perso gli ultimi due confronti – è avanti 6-2 nei precedenti? Ovviamente si tratta solamente di considerazioni, ma è scontato che Medvedev scenderà in campo per vincere. Anche perché Medvedev è apparso in gran spolvero nelle prime giornate e non ha ragione di temere alcun avversario, neppure il numero uno al mondo che dopo la finale di Wimbledon è tornato a perdere un incontro solo pochi giorni fa contro Sinner. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 14:30 per scoprirlo.