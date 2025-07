Sport in tv oggi mercoledì 16 luglio: tutti gli appuntamenti, dal Tour de France agli impegni degli azzurri in Nations League e delle azzurre ad Euro 2025

Un mercoledì intenso, di grande sport quello odierno. Tantissimi gli appuntamenti per i tifosi e per i grandi appassionati di sport, per uno show che si preannuncia entusiasmante. Impossibile non partire dal Tour de France, la regina degli appuntamenti di luglio. Si continua a salire, le montagne iniziano a fare selezione e Pogacar ha perso la maglia gialla.

Insomma, il divertimento non mancherà anche se per l’Italia non si prevedono grandi giornate considerato come i ciclisti azzurri al momento non sono all’altezza dei più rinomati colleghi e rivali. I colori azzurri, però, saranno protagonisti negli altri sport. A partire dal volley con la sfida tra Italia e Serbia di Nations League maschile.

In prima serata, poi, i quarti di finale dell’Europeo femminile di calcio. L’Italia sfida la Norvegia nei quarti di finaloe, in una gara che può valere l’accesso alla semifinale. Vediamo, però, tutti gli appuntamenti:

Sport in tv 16 luglio: tutti gli appuntamenti

08.30 VOLLEY (Nations League) – Turchia-USA (diretta streaming su VBTV)

09.30 TENNIS – WTA 250 Iasi, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 250 di Amburgo; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 10 km femminile (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

10.00 PALLANUOTO (Mondiali) – Serbia-Romania (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

10.30 TENNIS – ATP 250 Gstaad, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Pellegrino-Griekspoor (terzo match dalle ore 11.00), Darderi-Ymer (quarto match dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – WTA 250 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 250 di Iasi; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.00 CICLISMO SU PISTA – Europei juniores/under 23, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

11.35 PALLANUOTO (Mondiali) – Grecia-Croazia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

12.20 VOLLEY (Nations League) – Germania-Giappone (diretta streaming su VBTV)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Due partite: Cina-Francia, Ucraina-Olanda (diretta streaming su VBTV)

13.10 PALLANUOTO (Mondiali) – Singapore-USA (diretta streaming su World Aquatics Tv)

13.45 CICLISMO – Tour de France, undicesima tappa: Tolosa-Tolosa (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.55; diretta streaming integrale su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.55)

14.45 PALLANUOTO (Mondiali) – Spagna-Ungheria (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

15.00 EQUITAZIONE – Europei salto a ostacoli, prima giornata (diretta streaming su FEI Tv)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Italia-Serbia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Cuba (diretta streaming su VBTV)

16.30 LACROSSE (Europei maschili, quarti di finale) – Italia-Cechia (diretta streaming su Lax Tv)

17.30 TENNIS (Hopman Cup) – Italia–Croazia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

18.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro del Belgio, prologo: Yerseke-Yerseke (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 18.45)

18.00 CICLISMO SU PISTA – Europei juniores/under 23, sessione serale (diretta streaming sul canale YouTube di UEC)

20.00 VOLLEY (Nations League) – Iran-Polonia (diretta streaming su DAZN, VBTV)

20.30 VOLLEY (Nations League) – Canada-Slovenia (diretta streaming su VBTV)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei, quarti di finale) – Italia-Norvegia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)