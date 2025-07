Valentino Rossi contro Marc Marquez, la rivalità delle rivalità: adesso ci siamo di nuovo, ecco cosa sta succedendo.

Valentino Rossi contro Marc Marquez, la sfida del secolo nel motociclismo che conta. I due si sono dati battaglia negli ultimi anni di carriera del Dottore in MotoGP, quando ha sfiorato il decimo titolo mondiale nel 2015, perso all’ultima gara contro il compagno di squadra Jorge Lorenzo.

Sicuramente in quella stagione la rivalità fra Marquez e Rossi ha raggiunto l’apice, spingendosi addirittura oltre a quelli che convenzionalmente definiamo avevrsari in pista.

Entrambi hanno lottato in pista in più occasioni, precisamente dal 2013 al 2018 in maniera più o meno diretta, e anche per una questione anagrafica nella maggior parte delle occasioni ha avuto la meglio il numero 46 nove volte campione del mondo.

Dopo il ritiro dell’italiano, però, le tensioni non si sono di fatto alleviate: e adesso, sembra che Liberty Media potrebbe nuovamente scatenare il caso riguardo a questa storia.

Rossi-Marquez, ci risiamo: cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato dal giornalista Manuel Pecino sul suo canale YouTube, un documentario sull’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang nel 2015 è in fase di elaborazione. Sembra che sarà il primo grande progetto audiovisivo di Liberty Media, nuovo proprietario della Dorna e quindi del motomondiale, con il gruppo americano che sembra intenzionato a riaprire un argomento infuocato e scottante, forse il più ustionante della storia del motociclismo.

L’obiettivo di Liberty Media è quello di attirare il pubblico internazionale e magari fare conoscere il motomondiale a tifosi nuovi. Per farlo, vuole affidarsi al momento più controverso e animato della storia della classe regina del motomondiale. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione i rischi di questa potenziale operazione; il documentario in questione potrebbe riaccendere ostilità e tensioni fra i tifosi di entrambe le fazioni. Anche in Formula Uno alcuni progetti hanno scatenato moltissime critiche, e in molti casi certe persone purtroppo sono andate anche oltre. Allo stesso tempo, piaccia o non piacca, quello della MotoGP tra Sepang e Valencia 2015 è stato un periodo che ha cambiato per sempre la storia del motomondiale.

Valentino Rossi sarebbe potuto diventare dieci volte campione del mondo senza l’interferenza di Marquez, e lo stesso fuoriclasse spagnolo non sarebbe stato così tanto attaccato dai tifosi dell’italiano in assenza di quelle tensioni decisamente evitabili. In generale, comunque, entrambe le parti potevano fare qualcosa in più per evitare conseguenze che hanno sicuramente segnato il motomondiale e i suoi protagonisti anche per gli anni a venire.