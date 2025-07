La Ducati continua a godersi il percorso di Marquez, ma occhio alle parole di Pecco Bagnaia: l’obiettivo per Brno è chiaro.

La MotoGP non si ferma, anzi c’è grande fermento per il GP della Repubblica Ceca in programma per questa domenica 20 luglio. Proprio alla vigilia del nuovo Gran Premio da disputare, in un Mondiale in cui Marc Marquez sta facendo da padrone, ha parlato però Francesco Bagnaia.

Per l’italiano non si è trattato fin qui di un Mondiale semplice, ma Pecco ce la sta mettendo tutta per uscire dal momento di crisi e tornare a quanto di buono dimostrato negli anni passati. In vista di Brno, dopo quattro anni di assenza, però la fiducia c’è e a riferirlo è stato lo stesso pilota.

Bagnaia suona la carica alla vigilia del GP della Repubblica Ceca: l’obiettivo del pilota è chiaro

Dopo il fine settimana del Sachsenring, sta arrivando subito Brno e Pecco Bagnaia ha già parlato di quello che vuole ottenere dal weekend: “Anche in Germania, dopo una Sprint davvero complicata, siamo riusciti a fare uno step nella gara di domenica. Sono contento del podio anche se vorrei qualcosa di più. Brno è sempre stato uno dei miei tracciati preferiti e sono contento di tornare a correre qui”.

“Continuiamo – ha aggiunto – a lavorare, soprattutto per trovare più grip al posteriore, un aspetto su cui abbiamo fatto fatica nell’ultimo weekend. Qui a Brno partiremo un po’ da zero, non ho mai girato qui con la Ducati e anche a livello di asfalto non sappiamo bene cosa troveremo, ma voglio qualcosa di più del podio“.

Le ambizioni sono chiare e le aspettative sono inevitabilmente ancora più alte, nonostante lo strapotere in pista di Marc Marquez. Tanto che Bagnaia ha anche dichiarato: “Vengo da un weekend all’attacco. Ho provato a gestire, anche considerato il meteo di sabato, ma alla fine ho preso qualche rischio e ho centrato il massimo obiettivo anche a livello di punti. Questo è decisamente uno dei tracciati più belli e impegnativi dell’intero calendario e non vedo l’ora di scendere in pista”.