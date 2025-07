Il Tour de France torna con l’11ma tappa dopo la giornata di riposo: tappa breve ma intensa, cinque i Gran Premi della Montagna in programma

Smaltito il giorno di riposo, il Tour de France torna protagonista dei pomeriggi degli appassionati di ciclismo e non solo. Si corre l’11ma tappa della Grande Boucle e si ritorna sulle biciclette dopo quanto accaduto nella tappa speciale del 14 luglio, giorno di festa nazionale in Francia.

Lunedì, nella decima frazione, il vincitore è stato Simon Yates ed è cambiata anche la maglia gialla. Pogacar, il favorito numero uno per la vittoria della rassegna, l’ha persa a vantaggio dell’irlandese Ben Healy. Vedremo, quindi, la risposta dello sloveno e come si evolverà la corsa a tappe.

Intanto oggi i ciclisti arrivano nell’Alta Garonna al termine di una tappa incentrata su Tolosa e non eccessivamente lunga, di 156,8 chilometri (tra le più brevi del percorso) ma decisamente impegnativa. Sono ben cinque le salite in programma da Gran premio della montagna, di cui quattro negli ultimi 45 chilometri.

Tra questi, c’è Cote de Pech David che potrebbe essere decisiva nelle sorti della tappa. Ben 800 metri in scalata con una pendenza di 12,4% di media. Terza categoria ed a 8 km dal traguardo, potrebbe riscrivere l’arrivo. Le precedenti quattro, invece, sono di quarta categoria. Il dislivello totale è di 1750 metri.

Tour de France, 11ma tappa: i favoriti, riscatto per Pogacar?

Le altre montagne sono Côte de Castelnau d’Estrétefonds (1,4 km al 6,6%) poi, dopo il traguardo volante, percorsi 100 chilometri, inizia un finale scoppiettante. In rapida successione Côte de Montgiscard (1,6 km al 5,3%), Côte de Corronsac (900 m al 6,7%), Côte de Vieille-Toulouse (1,3 km al 6,8%) fino, come detto, al Cote de Pech David.

I favoriti, manco a dirlo, sono Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard ma occhio anche alla maglia gialla Ben Healy che potrebbe imporre la sua legge. Ci potrebbe provare Mathieu van der Poel ma attenzione a Wout van Aert apparso brillantissimo nelle ultime uscite. Occhio agli uomini di classifica: Ben Healy se non fosse in Maglia Gialla sarebbe perfetto per questo genere di tappe, ma da fare attenzione ovviamente anche al duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Il Tour de France sarà ovviamente visibile in chiaro su Rai 2 con collegamento tra le 14 e le 15 ed arrivo previsto per le 17/17.30. Ovviamente sarà possibile vedere la tappa anche su Rai Play. Per chi è abbonato, però, si può scegliere anche l’opzione in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.