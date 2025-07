Anche l’11^ tappa del Tour de France è terminata e ha proclamato un campione: Abrahamsen ha vinto la tappa di Tolosa, la maglia gialla è di Healy.

La tappa di Tolosa del Tour de France è da poco terminata e ha proclamato un nuovo campione: ad arrivare prima di tutti e a vincere l’11^ appuntamento di questo 2025 è stato Abrahamsen. Il norvegese ha dato vita a un vero e proprio show che difficilmente gli appassionati di questo sport dimenticheranno. Di seguito i dettagli.

Abrahamsen vince l’11^ tappa del Tour de France: che gara per il norvegese

Il pilota dell’Uno-X-Mobility, in questa 11^ tappa da poco terminata, è andato in fuga fin dall’inizio insieme a Schmid e all’italiano Ballerini. Ma non solo perché poi negli ultimi ha resistito alla quasi rimonta di van der Poel e si è imposto, al traguardo, sullo svizzero Jayco-Alula. Si è trattato perciò di una volata a due verso la fine della corsa ma non c’è stata storia: Abrahamsen oggi ha avuto più energia di tutti.

La classifica generale al momento vede comunque ancora in testa Ben Healy, complice anche la caduta di Pogacar nel finale che però si è anche rialzato senza troppi problemi e ha continuato la gara nonostante un problema alla catena che gli ha fatto perdere tempo prezioso.

La classifica delle prime dieci posizioni:

1) Jonas Abrahamsen in 3h15’56”

2) Mauro Schmid

3) Mathieu van der Poel

4) Arnaud De Lie

5) Wout van Aert

6) Axel Laurance

7) Fred Wright

8) Mathieu Burgaudeau

9) Quinn Simmons

10) Davide Ballerini