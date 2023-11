F1, un tombino danneggiato ferma le FP1 a Las Vegas. Furia Vasseur: “Inaccettabile. Danni a motore e telaio”

Sale la furia Ferrari dopo l’incredibile sospensione della prima sessione di prove libere al GP di Las Vegas per colpa di un tombino che ha danneggiato la vettura di Carlos Sainz. Una situazione che il team principal Frederic Vasseur definisce “semplicemente inaccettabile”. E spiega che “abbiamo danneggiato completamente il telaio, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non credo nemmeno Carlos prenderà parte alle seconde libere”. Poi aggiunge: “Lo spettacolo è grandioso e sono molto contento di quello che Liberty Media ha fatto durante la gara, ma dobbiamo separare lo spettacolo e il lato sportivo. Lo spettacolo è mega. La cerimonia di apertura è stata qualcosa di mega in F1. Ma puoi fare lo spettacolo e fare un buon lavoro sul lato sportivo”.