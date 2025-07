L’Inter è pronta a rinforzare ancora l’attacco: il nuovo colpo arriva dall’Atalanta, è un top player del nostro campionato

Già 60 milioni investiti sul mercato ma non sono sufficienti ancora. I tre colpi già messi a segno, Sucic, Luis Henrique e Bonny, sono solo le prime pietre della rivoluzione in casa Inter. Con Cristian Chivu in panchina si è deciso per un nuovo percorso e per un mini restyling della rosa dopo la stagione chiusa con zero titoli in bacheca e molte polemiche, anche per l’addio burrascoso di Simone Inzaghi.

Marotta ed Ausilio hanno programmato una serie di colpi da programmare ed il focus della dirigenza si sta ora focalizzando sull’attacco. Dopo l’arrivo di Bonny ed il rientro dal prestito di Pio Esposito – ma il suo futuro sarà valutato in ritiro e nelle prossime settimane – urgono nuovi rinforzi nella prima linea.

D’altronde il reparto è ora ridotto all’osso: Arnautovic e Correa sono andati via, è finito in prestito al Genoa Valentin Carboni ed anche Taremi, dopo una stagione non esaltante, è sul mercato. Va da sé che l’organico va rimpolpato ed il novo obiettivo è un top player assoluto.

Inter, assalto a Lookman: opzione complessa, ecco le alternative

Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, Ademola Lookman è il nuovo obiettivo dell’Inter. Classe ’97, l’esterno nigeriano è senza dubbio uno dei top player dell’Atalanta ed ha un contratto fino a giugno 2027. Nelle 118 presenze con la maglia nerazzurra, 52 i gol segnati e 25 gli assist per Lookman, la cui valutazione ha toccato i 50 milioni di valutazione.

Sulle tracce del calciatore c’è anche l’Atletico Madrid di Simeone e non si tratta di una trattativa semplice considerata la concorrenza e l’elevata valutazione data al calciatore dall’Atalanta. Ecco perché non mancano le alternative: Lois Openda, classe 2000, del Lipsia ma anche il 2005 marocchino Eliesse Ben Seghir in forza al Monaco fino a Cristopher Nkunku, ’97 del Chelsea.