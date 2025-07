Atmosfera calda per i quarti di finale che hanno visto l’Italia battere la Norvegia per la gara valida per il campionato europeo femminile 2025

Risultato straordinario per le Azzurre che volano in semifinale dopo aver battuto la Norvegia per 2 a 1 grazie alla doppietta di Cristina Girelli. Una vera e propria impresa, 28 anni dopo l’ultima volta.

Martedi 22 luglio l’Italia giocherà la semifinale con una tra Inghilterra o Svezia. Tutti uniti per un unico obiettivo, il sogno delle azzurre continua.

Norvegia-Italia: la partita che dà l’accesso alle Azzurre alle semifinali

Fischio di inizio alle ore 21.00 per Norvegia-Italia a Ginevra per poter scrivere la storia. Per le Azzurre, allenate da Andrea Soncin, ottimo primo tempo dopo aver limitato il potenziale offensivo della Norvegia.

Primo tempo che finisce 0 a 0, ma l’Italia trova il vantaggio con Girelli nel secondo tempo che mette il piede su un cross basso di Cantore.

Un gol annullato per fuorigioco e un rigore fischiato contro, sbagliato da parte di Hegerberg che dopo poco anticipa Giuliani, in netto ritardo, e pareggia il match facendosi così perdonare dalla sua squadra.

Nonostante il calo nella seconda parte del secondo tempo, le Azzurre hanno svolto una prestazione incredibile. Al 90’ esimo minuto arriva il gol della vittoria sempre firmato Girelli. La Capitana trascina la propria squadra e sigla 61 reti con la maglia della Nazionale italiana. In questa competizione i gol sono tre.