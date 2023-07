Alcaraz-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz affronterà Nicolas Jarry nel terzo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Fino a questo momento nessun problema per il numero uno del ranking mondiale, il quale si è sbarazzato piuttosto facilmente sia di Jeremy Chardy che di Alexandre Muller. Le cose potrebbero complicarsi leggermente quest’oggi contro uno dei tennisti più in forma di questa prima parte di stagione. Jarry è top-20 nella race e dopo la squalifica per doping risalente a un paio di stagioni fa è finalmente riuscito a tornare ai livelli che gli competono. Tennista in grado di giocare bene su qualsiasi superficie, dotato di un ottimo servizio che su questi campi può fare male ai suoi avversari. Alcaraz è indubbiamente favorito, ma come avversario di terzo turno poteva pescare meglio.

Alcaraz e Jarry scenderanno in campo sabato 8 luglio alle ore 14:30 sul Centre Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.