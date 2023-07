F1 GP Gran Bretagna 2023, Verstappen: “Qualifiche pazze, sorpreso di vedere qui le McLaren”

Max Verstappen ha commentato la pole position conquistata a Silverstone, sede del GP di Gran Bretagna 2023 di F1: “È stata una qualifica pazza, con la pista che in alcuni punti era molto scivolosa. Per fortuna sia riusciti a fare i nostri giri, ma eravamo molto al limite. Nel Q1 e nel Q3 abbiamo trovato alcune piazze sul tracciato, tuttavia ero consapevole della velocità della monoposto e del fatto che non ci fosse bisogno di spingere al massimo. Nel Q3, invece, ho attaccato. Nel complesso è stata una giornata positiva“. Infine, Verstappen ha detto la sua sulle McLaren, rispettivamente seconda e terza: “Sono sorpreso di vederle qui con me, è fantastico per loro“.