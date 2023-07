Belgio-Italia oggi in tv: programma, orario e diretta Europei U20 2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta Belgio-Italia, sfida valida come prima giornata del Gruppo A degli Europei U20 2023 di basket. Prende finalmente il via l’attesa rassegna continentale giovanile, che vede le selezioni nazionali sfidarsi nella suggestiva cornice di Heraklion, sull’isola greca di Creta. Subito una sfida di alto livello per i ragazzi di coach Alessandro Magro, che puntano a dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle partite di avvicinamento al torneo per confermare le buone sensazioni. L’obiettivo è ovviamente cercare di partire al meglio, per puntare subito a un piazzamento importante in vista dei successivi ottavi di finale. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di sabato 8 luglio sul parquet della University Hall di Heraklion. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Belgio-Italia degli Europei U20 2023 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta gratuita in streaming direttamente sul canale YouTube della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.