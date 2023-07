Tuffi, Mondiali Fukuoka 2023: buona partenza per Pellacani e Bertocchi, accedono alla finale dal metro

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi bagnano con una qualificazione in finale dal metro il loro esordio ai Mondiali di Fukuoka 2023 di tuffi. Bella prova della 20enne romana, protagonista di una gara in crescendo che le vale la quinta posizione con un punteggio totale di 243.45. L’azzurra – che la prossima stagione si trasferirà alla University of Miami dopo due anni in Louisiana – parte con un 44.85 nel salto mortale e mezzo indietro carpiato, ma migliora con il doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (48.10) e salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (48.00). Il miglior tuffo della sua giornata è il salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (53.80) per una prova eliminatoria chiusa con il salto mortale e mezzo ritornato carpiato (47.80).

Nona posizione invece per un’Elena Bertocchi che sembra essersi messa definitivamente alle spalle i problemi fisici che l’hanno costretta ad un intervento chirurgico nel corso dell’inverno. Il bronzo iridato di Budapest 2027 apre con un salto mortale e mezzo ritornato carpiato (45.60) e un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato (46.80). Non perfetto il salto mortale e mezzo indietro carpiato che le frutta un 44.85. Si rifà però con gli interessi nel salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (51.60) che le permette di scalare la classifica. Chiude con un salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (51.70) che le regala un totale di 239.55.

A guidare la classifica – in un epilogo decisamente poco sorprendente – ci sono due atlete cinesi. La 21enne Shan Lin con un 291.25 ha preceduto la 20enne connazionale Yajie Li con 283.35. Decisamente più staccata la messicana Aranza Vazquez Montano che occupa la terza posizione con 262.20. L’appuntamento con la finale è per domani mattina alle ore 08:30 italiane. Quest’oggi c’è ancora spazio per i tuffi con le eliminatorie dal metro maschile che vedranno impegnati Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia.