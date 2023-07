Nuoto artistico, Mondiali Fukuoka 2023: Susanna Pedotti conquista la finale nel solo tecnico

Non poteva sperare in un esordio iridato migliore Susanna Pedotti, che apre i Mondiali di Fukuoka 2023 conquistando la finale del solo tecnico di nuoto artistico. La diciottenne milanese nella piscina Marine Messe Hall A di Fukuoka riesce ad agganciare l’ultimo dei dodici posti utili in vista della finale in programma domani mattina. Sulle note di The dragon Princess by Epic Chinese Orchestra con la coreografia studiata dalla sua stessa allenatrice, Stefania Speroni, la plurimedagliata a livello juniores dalle giurie riceve 193.1283 punti, 99.3283 per gli elementi, 93.8000 per l’impressione artistica e 19.9500 per le difficoltà. A guidare la gara è la padrona di casa Yukiko Inui con 273.2700, davanti alla greca Evangelia Platanioti con 252.2400 e all’austriaca Vasili Alexandri con 232.8367.

“E’ un’emozione diversa da quelle precedenti – spiega Susanna che agli Europei juniores della scorsa estate ad Alicante ha conquistato l’argento col free e il bronzo col tecnico – A livello assoluto il singolo era sempre stato eseguito da Linda Cerruti da tantissimi anni e per me è un grande onore e una grande soddisfazione essere stata scelta per rappresentare l’Italia in questo mondiale. La gara è volata, è passata velocissima e mi sono divertita. Prima di entrare in acqua ero più agitata del solito, poi però sono riuscita a gestirla e mi sono sentita bene. Questo nuovo regolamento non mi piace molto, però sono soddisfatta, anche se ho sbagliato qualcosa”.

Nella prova preliminare maschile, che non vedeva azzurri in gara, il miglior punteggio l’ha fatto segnare lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio Soto con 220.4034. Non troppo lontano lo statunitense Kenneth Gaudet con 214.4916, mentre il colombiano Gustavo Sanchez – in terza posizione – è leggermente più staccato a 202.220. Questa prima giornata di nuoto artistico proseguirà nella mattinata italiana con la prova del duo tecnico femminile che vedrà protagoniste Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti.