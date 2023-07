Medagliere Mondiali nuoto Fukuoka 2023: la classifica delle nazioni

Il medagliere completo dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica, che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane ricche di eventi che promettono spettacolo tra nuoto in vasca, nuoto in acque libere, pallanuoto, tuffi e nuoto artistico. Presente anche una numerosa delegazione azzurra, che proverà a confermarsi ancora una volta tra le migliori nazionali al mondo. L’Italia infatti aveva chiuso i Mondiali di Budapest 2022 al terzo posto del medagliere con un totale di 22 medaglie (9 oro, 7 argento e 6 bronzo). Di seguito, la classifica delle nazioni con le relative medaglie conquistate in continuo aggiornamento per non perdersi davvero nulla.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE E ORARI

MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

I RISULTATI GIORNO PER GIORNO

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Medagliere Mondiali Fukuoka 2023

(medaglie d’oro, medaglie d’argento e medaglie di bronzo)

Italia 0-0-0

Francia 0-0-0

Usa 0-0-0

Olanda 0-0-0

Cina 0-0-0

Germania 0-0-0

Australia 0-0-0

Svezia 0-0-0

Ungheria 0-0-0

Gran Bretagna 0-0-0

Ucraina 0-0-0

Spagna 0-0-0