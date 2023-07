Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti i risultati di venerdì 14 luglio

Tutti i risultati di venerdì 14 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Si alza il sipario sulla rassegna iridata, che oltre alle medaglie mette in palio anche diverse carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024. La prima giornata della rassegna iridata non assegnerà medaglie ma lo spettacolo è garantito con le prime gare di tuffi e nuoto artistico. Per l’Italia subito in acqua Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero e Susanna Pedotti nel sincro e Chiara Pellacani, Elena Bertocchi, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci nel trampolino più basso dei tuffi. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

Mondiali Fukuoka 2023: risultati venerdì 14 luglio

2.00-4.00 Nuoto artistico Solo tecnico femminile – Preliminari

1. Yukiko Inui (JPN) – 273.2700

2. Evangelia Platanioti (GRE) – 252.2400

3. Vasili Alexandri (AUT) – 232.8367

12. Susanna Pedotti (ITA) – 193.1283 – Q

3.00-6.00 Tuffi Trampolino 1m femminile – Preliminari

1. Shan Lin (CHN) – 291.25

2. Yajie Li (CHN) – 283.35

3. Aranza Vazquez Montano (MEX) – 262.20

5. Chiara Pellacani (ITA) – 243.45 – Q

9. Elena Bertocchi (ITA) – 239.55 – Q

5.00-7.00 Nuoto artistico Solo tecnico maschile – Preliminari

1. Fernando Diaz Del Rio Soto (ESP) – 220.4034

2. Kenneth Gaudet (USA) – 214.4916

3. Gustavo Sanchez (COL) – 202.2200

8.00-9.40 Nuoto artistico Duo tecnico – Preliminari

8.00-12.00 Tuffi Trampolino 1m maschile – Preliminari