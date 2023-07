Italia-Nuova Zelanda in tv: data, canale, orario e diretta streaming amichevole femminile 2023

L’Italia affronterà la Nuova Zelanda nell’amichevole di calcio femminile: ecco le informazioni su data, canale, orario, diretta tv e streaming. A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali femminili, che si disputeranno proprio in Nuova Zelanda, le azzurre di Milena Bertolini sfideranno in amichevole le padroni di casa. Calcio d’inizio alle ore 9.00 (le 19.00 locali) di venerdì 14 luglio. Non è prevista una diretta tv né una diretta streaming, ma Sportface.it seguirà l’evento con una news, le parole delle protagoniste e gli highlights.