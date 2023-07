Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti gli italiani in gara giorno per giorno

Tutti gli italiani in gara ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via, giorno per giorno. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane di gara ricche di eventi tra nuoto in vasca, nuoto in acque libere, pallanuoto, tuffi e nuoto artistico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare dei Mondiali di Fukuoka 2023 con italiani iscritti (in continuo aggiornamento).

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

Mondiali Fukuoka 2023: italiani in gara (in aggiornamento)

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Venerdì 14 luglio

2.00-4.00 Nuoto artistico Solo tecnico femminile – Preliminari: SUSANNA PEDOTTI

3.00-6.00 Tuffi Trampolino 1m femminile – Preliminari: CHIARA PELLACANI, ELENA BERTOCCHI

8.00-12.00 Tuffi Trampolino 1m maschile – Preliminari: LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

8.00-9.40 Nuoto artistico Duo tecnico – Preliminari (Gruppo B): LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

10.50-12.30 Nuoto artistico Duo tecnico – Preliminari (Gruppo A): LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

13.00 Cerimonia di apertura

Sabato 15 luglio

1.00-3.15 Nuoto in acque libere 10km femminile: GIULIA GABBRIELLESCHI, GINEVRA TADDEUCCI

2.00-4.00 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile – Preliminari: GIOVANNI TOCCI E LORENZO MARSAGLIA

3.00-4.45 Nuoto artistico Routine acrobatica – Preliminari: ITALIA

5.30-7.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m misto – Finale: EDUARD TIMBRETTI GUGIU E SARAH JODOIN DI MARIA

8.30-9.45 Tuffi Trampolino 1m femminile – Finale: EVENTUALI CHIARA PELLACANI, ELENA BERTOCCHI

11.00-12.30 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile – Finale: EVENTUALI GIOVANNI TOCCI E LORENZO MARSAGLIA

12.30-14.00 Nuoto artistico Solo tecnico femminile – Finale: EVENTUALE SUSANNA PEDOTTI

Domenica 16 luglio

1.00-3.15 Nuoto in acque libere 10km maschile: DOMENICO ACERENZA, GREGORIO PALTRINIERI

3.00-4.15 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile – Preliminari: SARAH JODOIN DI MARIA E MAIA BIGINELLI

3.00-5.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Preliminari: ITALIA

7.30-9.00 Tuffi Trampolino 1m maschile – Finale: EVENTUALI LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

9.00 Pallanuoto femminile ITALIA-Argentina (Gruppo C)

11.00-12.30 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile – Finale: EVENTUALI SARAH JODOIN DI MARIA E MAIA BIGINELLI

12.30-14.00 Nuoto artistico Duo tecnico – Finale: EVENTUALI LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

Lunedì 17 luglio

2.00-3.45 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile – Preliminari: CHIARA PELLACANI ED ELENA BERTOCCHI

2.00-4.45 Nuoto artistico Solo libero femminile – Preliminari: SUSANNA PEDOTTI

5.30-7.15 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile – Preliminari: EDUARD TIMBRETTI GUGIU ED ANDREAS SARGENT LARSEN

6.30 Pallanuoto maschile Francia-ITALIA (Gruppo B)

8.30-9.45 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile – Finale: EVENTUALI CHIARA PELLACANI ED ELENA BERTOCCHI

11.00-12.30 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile – Finale: EVENTUALI EDUARD TIMBRETTI GUGIU ED ANDREAS SARGENT LARSEN

12.30-14.00 Nuoto artistico Routine acrobatica – Finale: EVENTUALE ITALIA

Martedì 18 luglio

1.00-2.15 Nuoto in acque libere 5km femminile: RACHELE BRUNI, BARBARA POZZOBON

2.00-4.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari (Gruppo B): LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

3.00-4.15 Nuoto in acque libere 10km maschile: DOMENICO ACERENZA, GREGORIO PALTRINIERI

3.00-5.45 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Preliminari: SARAH JODOIN DI MARIA, MAIA BIGINELLI

5.00 Pallanuoto femminile Sudafrica-ITALIA (Gruppo C)

5.00-7.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari (Gruppo A): LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

7.30-9.00 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Semifinale: EVENTUALI SARAH JODOIN DI MARIA, MAIA BIGINELLI

11.00-12.30 Tuffi Team Event 3m/10m misto – Finale: ITALIA

12.30-14.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Finale: EVENTUALE ITALIA

Mercoledì 19 luglio

2.00 Pallanuoto maschile ITALIA-Canada (Gruppo B)

2.00-4.45 Tuffi Trampolino 3m maschile – Preliminari: LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

8.30-10.00 Tuffi Trampolino 3m maschile – Semifinale: EVENTUALI LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

11.00-12.30 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Finale: EVENTUALI SARAH JODOIN DI MARIA, MAIA BIGINELLI

12.30-14.00 Nuoto artistico Solo libero femminile – Finale: EVENTUALE SUSANNA PEDOTTI

Giovedì 20 luglio

1.00-2.30 Nuoto in acque libere Staffetta a squadre miste 4x1500m: ITALIA

2.00-5.15 Tuffi Trampolino 3m femminile – Preliminari: CHIARA PELLACANI

3.00-5.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Preliminari: ITALIA

3.30 Pallanuoto femminile Grecia-ITALIA (Gruppo C)

7.30-9.00 Tuffi Trampolino 3m femminile – Semifinale: EVENTUALE CHIARA PELLACANI

11.00-12.30 Tuffi Trampolino 3m maschile – Finale: EVENTUALI LORENZO MARSAGLIA, GIOVANNI TOCCI

12.30-14.00 Nuoto artistico Duo libero – Finale: EVENTUALI LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO

Venerdì 21 luglio

2.00-5.30 Tuffi Piattaforma 10m maschile – Preliminari: RICCARDO GIOVANNINI, ANDREAS SARGENT LARSEN

8.30-10.00 Tuffi Piattaforma 10m maschile – Semifinale: EVENTUALI RICCARDO GIOVANNINI, ANDREAS SARGENT LARSEN

10.30 Pallanuoto maschile Cina-ITALIA (Gruppo A)

11.00-12.30 Tuffi Trampolino 3m femminile – Finale: EVENTUALE CHIARA PELLACANI

12.30-14.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Finale: EVENTUALE ITALIA

Sabato 22 luglio

2.00 Pallanuoto femminile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30 Pallanuoto femminile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

7.00 Pallanuoto femminile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

8.30 Pallanuoto femminile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

8.30-10.00 Tuffi Sincro trampolino 3m misto – Finale: CHIARA PELLACANI E MATTEO SANTORO

10.00 Pallanuoto femminile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

11.30 Pallanuoto femminile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

11.30-13.00 Tuffi Piattaforma 10m maschile – Finale: EVENTUALI RICCARDO GIOVANNINI, ANDREAS SARGENT LARSEN

Domenica 23 luglio

2.00 Pallanuoto maschile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30 Pallanuoto maschile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30-7.45 Nuoto – Batterie:

200m misti femminili

400m stile libero maschili

100m farfalla femminili

50m farfalla maschili

400m stile libero femminili

100m rana maschili

400m misti maschili

Staffetta 4x100m stile libero femminile

Staffetta 4x100m stile libero maschile

7.00 Pallanuoto maschile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

8.30 Pallanuoto maschile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

10.00 Pallanuoto maschile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

11.30 Pallanuoto maschile crossover da definire: EVENTUALE ITALIA

13.00-15.30 Nuoto – Semifinali e finali:

Finale 400m stile libero maschili

Semifinale 100m farfalla femminili

Semifinale 50m farfalla maschili

Finale 400m stile libero femminili

Semifinale 100m rana maschili

Semifinali 200m misti femminili

Finale 400m misti maschili

Finale staffetta 4x100m femminile

Finale staffetta 4x100m stile libero maschile

Lunedì 24 luglio

2.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30-6.15 Nuoto – Batterie:

100m dorso femminili

100m dorso maschili

100m rana femminili

200m stile libero maschili

1500m stile libero femminili

5.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

6.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

8.00 Pallanuoto femminile quarto di finale da definire: EVENTUALE ITALIA

9.30 Pallanuoto femminile quarto di finale da definire: EVENTUALE ITALIA

11.00 Pallanuoto femminile quarto di finale da definire: EVENTUALE ITALIA

12.30 Pallanuoto femminile quarto di finale da definire: EVENTUALE ITALIA

13.00-14.50 Nuoto – Semifinali e finali:

Finale 100m rana maschili

Finale 100m farfalla femminili

Semifinali 100m dorso maschili

Semifinali 100m rana femminili

Finale 50m farfalla maschili

Semifinali 100m dorso femminili

Semifinali 200m stile libero maschili

Finale 200m misti femminili

Martedì 25 luglio

2.00 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30-6.15 Nuoto – Batterie:

50m rana maschili

200m stile libero femminili

200m farfalla maschili

800m stile libero maschili

4.30-5.45 Tuffi grandi altezze Donne 20m – Round 1 e 2: ELISA COSETTI

5.00 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

7.00-8.30 Tuffi grandi altezze Uomini 27m – Round 1 e 2: DAVIDE BARALDI, ANDREA BARNABA’

6.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

8.00 Pallanuoto maschile quarto di finale da definire: EVENTUALE ITALIA

9.30 Pallanuoto maschile quarto di finale da definire: EVENTUALE ITALIA

11.00 Pallanuoto maschile quarto di finale da definire: EVENTUALE ITALIA

12.30 Pallanuoto maschile quarto di finale da definire: EVENTUALE ITALIA

13.00-15.05 Nuoto – Semifinali e finali:

Finale 200m stile libero maschili

Finale 1500m stile libero femminili

Semifinali 50m rana maschili

Finale 100m dorso femminili

Finale 100m dorso maschili

Semifinali 200m stile libero femminili

Semifinali 200m farfalla maschili

Finale 100m rana femminili

Mercoledì 26 luglio

2.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30-6.30 Nuoto – Batterie:

50m dorso femminili

100m stile libero maschili

200m misti maschili

200m farfalla femminili

Staffetta 4x100m misti mista

5.00-6.13 Tuffi grandi altezze Donne 20m – Round 3 e 4: EVENTUALE ELISA COSETTI

7.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

8.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

10.00 Pallanuoto femminile semifinale da definire: EVENTUALE ITALIA

11.30 Pallanuoto femminile semifinale da definire: EVENTUALE ITALIA

13.00-15.15 Nuoto – Semifinali e finali:

Finale 800m stile libero maschili

Finale 200m stile libero femminili

Semifinali 100m stile libero maschili

Semifinali 50m dorso femminili

Finale 200m farfalla maschili

Finale 50m rana maschili

Semifinali 200m farfalla femminili

Semifinali 200m misti maschili

Finale staffetta 4x100m misti mista

Giovedì 27 luglio

2.00 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

3.30-6.15 Nuoto – Batterie:

100m stile libero femminili

200m dorso maschili

200m rana femminili

200m rana maschili

Staffetta 4x200m stile libero femminile

5.00-6.30 Tuffi grandi altezze Uomini 27m – Round 3 e 4: EVENTUALI DAVIDE BARALDI, ANDREA BARNABA’

7.00 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

8.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

10.00 Pallanuoto maschile semifinali da definire: EVENTUALE ITALIA

11.30 Pallanuoto maschile semifinali da definire: EVENTUALE ITALIA

13.00-15.15 Nuoto – Semifinali e finali

Finale 200m farfalla femminili

Semifinali 100m stile libero femminili

Finale 100m stile libero maschili

Finale 50m dorso femminili

Semifinali 200m rana maschili

Finale 200m misti maschili

Semifinali 200m rana femminili

Semifinali 200m dorso maschili

Finale staffetta 4x200m stile libero femminile

Venerdì 28 luglio

3.30-6.15 Nuoto – Batterie:

100m farfalla maschili

200m dorso femminili

50m stile libero maschili

50m farfalla femminili

Staffetta 4x200m stile libero maschile

800m stile libero femminili

4.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

6.00 Pallanuoto femminile finale per il bronzo da definire: EVENTUALE ITALIA

9.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

11.00 Pallanuoto femminile finale per l’oro da definire: EVENTUALE ITALIA

13.00-15.10 Nuoto – Semifinali e finali:

Finale 100m stile libero femminili

Semifinali 100m farfalla maschili

Semifinali 200m dorso femminili

Semifinali 50m stile libero maschili

Finale 200m rana femminili

Finale 200m dorso maschili

Semifinali 50m farfalla femminili

Finale 200m rana maschili

Finale staffetta 4x200m stile libero maschile

Sabato 29 luglio

3.30-6.30 Nuoto – Batterie:

50m stile libero femminili

50m dorso maschili

50m rana femminili

Staffetta 4x100m stile libero mista

1500m stile libero maschili

4.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

6.00 Pallanuoto maschile finale per il bronzo da definire: EVENTUALE ITALIA

9.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire: EVENTUALE ITALIA

11.00 Pallanuoto maschile finale per l’oro da definire: EVENTUALE ITALIA

13.00-15.15 Nuoto – Finali e semifinali

Finale 50m farfalla femminili

Finale 50m stile libero maschili

Semifinali 50m stile libero femminili

Semifinali 50m rana femminili

Finale 100m farfalla maschili

Finale 200m dorso femminili

Semifinali 50m dorso maschili

Finale 800m stile libero femminili

Finale staffetta 4x100m stile libero mista

Domenica 30 luglio

3.30-5.30 Nuoto – Batterie 400m misti femminili, staffetta 4x100m mista maschile, staffetta 4x100m mista femminile

13.00-15.30 Nuoto – Finali:

50m dorso maschili



50m rana femminili



1500m stile libero maschili



50m stile libero femminili



400m misti femminili



Staffetta 4x100m mista maschile



Staffetta 4x100m mista femminile

Orario da definire Cerimonia di chiusura