Wta Hobart 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 9 gennaio con Paolini

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 9 gennaio per il Wta 250 di Hobart 2023. Parte il torneo che si svolge in Tasmania, con subito la testa di serie numero uno in campo: Marie Bouzkova sarà il terzo match di giornata contro la rumena Cristian. Giocherà nella mattinata italiana Jasmine Paolini, anche lei contro una tennista di nazionalità rumena, ovvero Patricia Tig. Il programma è aperto da Sloane Stephens, wild card e testa di serie numero 4 del tabellone. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Dalle 02:00 – (4) Stephens vs Davis

a seguire – Maria vs Gibson

a seguire – (1) Bouzkova vs Cristian

Non prima delle 08:30 – Wang vs Gadecki

a seguire – Paolini vs Tig

WEST COURT

Ore 01:00 – Martincova vs Siegemund

COURT 8

Ore 01:00 – (5) Kalinina vs Marino