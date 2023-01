Tabellone Wta Hobart 2023: Bronzetti, Cocciaretto e Paolini ai nastri di partenza

Il tabellone del Wta 250 di Hobart 2023, torneo che precede gli Australian Open e si giocherà dal 9 al 14 gennaio nella città della Tasmania. Campo partecipanti decisamente di livello più basso rispetto ad Adelaide, sia per la categoria del torneo che per le condizioni di gioco leggermente diverse rispetto a quelle che si possono trovare a Melbourne e Adelaide. La prima testa di serie è Marie Bouzkova, ma sono da tenere d’occhio le tre azzurre presenti nel tabellone principale. Sfortunata Elisabetta Cocciaretto, che ha pescato la numero tre Alize Cornet. Meglio è andata a Jasmine Paolini, contro la rumena Tig, e a Lucia Bronzetti, che affronterà una qualificata ma raggiungerà Hobart solamente al termine della United Cup.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE WTA HOBART 2023

PRIMO TURNO

(1) Bouzkova vs (SR) Cristian

Bronzetti vs (Q)

Sherif vs (Q)

Liu vs (8) Putintseva

(4/WC) Stephens vs (Q)

Kovinic vs (SE) Bonaventure

(WC) Gadecki vs (Q)

Van Uytvanck vs (7) Linette

(6) Pera vs Brengle

(SR) Siegemund vs (Q)

(SR) Tig vs Paolini

Cocciaretto vs (3) Cornet

(5) Kalinina vs Marino

Maria vs (WC) Gibson

Zhu vs (WC) Kenin

(Q) vs (2) Mertens