Wta Hobart 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 250 di Hobart, previsto dal 9 al 14 gennaio. Nell’ultimo appuntamento prima dell’Australian Open, il tennis femminile fa tappa in Tasmania, dove non ci saranno le big, impegnate ad Adelaide o già a Melbourne. Saranno invece presenti tante italiane: iscritte al torneo Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), dal 9 al 14 gennaio. Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Diretta streaming fruibile inoltre anche su Sky Go, sempre tramite il canale SuperTennis. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA WTA HOBART

Lunedì 9 gennaio: Primo Turno (LIVE alle ore 10:30, differita alle ore 17:15)

Martedì 10 gennaio: Primo Turno (LIVE alle ore 10:30, differita alle ore 17:15)

Mercoledì 11 gennaio: Secondo Turno (LIVE alle ore 08:30, differita alle ore 17:15)

Giovedì 12 gennaio: Quarti di finale (LIVE alle ore 02:00 e 08:30, differita alle ore 17:15)

Venerdì 13 gennaio: Semifinali (LIVE alle ore 06:30, differita alle ore 15:00)

Sabato 14 gennaio: Finale (LIVE alle ore 03:00)