United Cup 2023, Trevisan cede a Pegula e Musetti si ritira contro Tiafoe: Stati Uniti sul 2-0

Inizia decisamente in salita la finale di United Cup 2023 per l’Italia, che dopo i primi due singolari si trova sotto 2-0 contro gli Stati Uniti. Un risultato anche preventivabile alla vigilia, ma ciò che complica ulteriormente le cose, anche dal punto di vista mentale, è un nuovo problema fisico per Lorenzo Musetti, che ha abbandonato il campo ad inizio secondo set contro Tiafoe.

IL PROGRAMMA DI ITALIA-STATI UNITI

Il talento di Carrara era anche partito bene nella sua sfida, vincendo il primo game e portandosi immediatamente sullo 0-40 nel gioco successivo. Tiafoe rimontava e da quel momento non si guardava più indietro, imponendosi abbastanza nettamente con il punteggio di 6-2. Lorenzo si tocca più volte la spalla destra, chiede un medical time-out al termine della prima frazione, gioca il primo punto della seconda e decide di stringere la mano al suo avversario. La speranza, ovviamente, è che si non sia nulla di grave a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open.

RISULTATI E CLASSIFICHE

In precedenza, nel singolare che aveva aperto la giornata, Jessica Pegula si era imposta come da pronostico su Martina Trevisan. Non è riuscita una nuova impresa alla tennista toscana, che si è arresa con il punteggio di 6-4 6-2. La nostra giocatrice, come accaduto contro Maria Sakkari, è scesa in campo determinata e ha provato a spingere quasi sempre alla prima occasione utile per evitare di farsi comandare dai colpi della 3 del ranking mondiale. Troppi errori, però, per la numero uno azzurra, che dopo aver ceduto il primo parziale sul filo di lana, con break decisivo nel decimo game, nel secondo parziale andava subito sotto 5-0, per poi cedere 6-2.