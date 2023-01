Wta Hobart 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Hobart 2023, evento in programma dal 9 al 14 dicembre sui campi veloci della città australiana. Decisamente un campo partecipanti diverso rispetto ad Adelaide, con zero top-20 presenti in tabellone. Marie Bouzkova ed Elise Mertens saranno le prime due teste di serie, con Sloane Stephens che ha ricevuto una wild card ed aumenta i motivi di interesse nei confronti della manifestazione. L’americana sarà la numero quattro del main draw, mentre la terza testa di serie sarà Alizé Cornet. Ma gli appassionati italiani potranno seguire con attenzione l’avventura di ben tre azzurre presenti: Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto vorranno tutte arrivare con fiducia all’appuntamento con gli Australian Open.

Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Tasmania è di €243,580, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI WTA 250 HOBART 2023

PRIMO TURNO – € 2.610 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.660 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.980 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.510 (110 punti)

FINALISTA – € 18.860 (180 punti)

VINCITRICE – € 32.470 (280 punti)