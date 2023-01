Atp Auckland 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 9 gennaio con Fognini

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 9 gennaio per l’Atp 250 di Auckland 2023. Lestienne e Cachin avranno il compito di aprire la giornata in Nuova Zelanda, con Fabio Fognini che sarà impegnato come terzo match sul Campo Centrale contro Brooksby. Si tratta dell’esordio stagionale per il veterano azzurro. Nella sessione serale locale scenderanno in campo Gasquet contro la wild card di casa Pannu e Wolf, opposto a Mannarino. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

CENTRE COURT

Dalle 00:00 – Lestienne vs Cachin

a seguire – Goffin vs (5) Bublik

a seguire – Brooksby vs Fognini

Non prima delle 07:00 – Gasquet vs (WC) Pannu

a seguire – (8) Mannarino vs Wolf