Wimbledon 2023, risultati oggi domenica 9 luglio: tutte le partite in programma

Ecco i risultati di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma nella giornata di domenica 9 luglio, che chiude la prima settimana dei Championships. Al via gli ottavi di finale con Novak Djokovic atteso dal polacco Hubert Hurkacz, per l’Italia c’è Jannik Sinner a caccia dei quarti da favorito contro il colombiano Galan. Nel tabellone femminile interessante incrocio tra la numero 1 al mondo Iga Swiatek e la svizzera Bencic, di scena come secondo match sul Centre Court dopo uno scoppiettante Rublev-Bublik.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

CENTRE COURT

ore 14.30 – (7) Rublev vs (23) Bublik

a seguire – (1) Swiatek vs (14) Bencic

a seguire – (19) Hurkacz vs (2) Djokovic

CAMPO 1

ore 14 – (4) Pegula vs Tsurenko

a seguire – (8) Sinner vs Galan

a seguire – (19) Azarenka vs Svitolina

CAMPO 2

ore 12 – Vondrousova vs (32) Bouzkova

a seguire – (21) Dimitrov vs (10) Tiafoe 6-2 6-3 1-2

a seguire – Safiullin vs (26) Shapovalov

CAMPO 3

ore 13 – (22) Potapova vs Andreeva