Juventus, viaggio in Arabia Saudita per Pogba: c’è l’offerta monstre da 100 milioni

Una visita non legata al calcio o una prima mossa verso un trasferimento nella Saudi Pro League? Nelle ultime ore si sono rincorse varie voci sul futuro di Paul Pogba, il quale dopo una prima settimana di allenamenti fisici alla Continassa ha trascorso il week-end in Arabia Saudita. E in un’estate in cui i sauditi stanno dominando il calciomercato a suon di milioni è certamente comprensibile un’associazione tra le due cose.

Fonti arabe parlano di un’offerta monstre da 100 milioni in tre anni per il calciatore francese, che fino ad oggi ha però sempre dichiarato di voler rimanere a Torino anche per cercare di mettersi alle spalle la traumatica stagione appena vissuta in bianconero. E infatti, se dagli arabi trapela la sostanziosa offerta economica, l’entourage del giocatore invece segue la linea del viaggio per motivi personali/religiosi. E infatti lo stesso Pogba nel cuore della notte italiana ha postato sui social foto che lo ritraevano in visita a La Mecca. Se ci sia o meno qualcosa che bolle in pentola lo scopriremo senz’altro nei prossimi giorni.