Giro d’Italia donne 2023: dove vedere la corsa in tv e in streaming

Cresce l’attesa per il Giro d’Italia donne 2023, la cui prima tappa – una cronometro a Chianciano Terme – è stata cancellata a causa del maltempo. Appuntamento dunque da sabato 1 a domenica 9 luglio, con tante atlete al via. Grazie agli accordi stretti da Lega del Ciclismo Professionistico, che ne ha curato i diritti media, la corsa beneficerà di un’ampia copertura televisiva. Gli appassionati potranno infatti seguirla in chiaro sulla Rai, che la trasmetterà in tv su Rai Sport (dalle 12:45 alle 14) e su Rai 2 (dalle 14 fino a fine tappa), oltre che in streaming su RaiPlay. Per quanto riguarda la LIVE distribution, l’evento sarà trasmesso a livello digitale su Eurosport.com, ma andrà anche su piattaforma D+ e su Eurosport TV in tutti i paesi d’Europa. Infine, gli abbonati potranno seguire la corsa anche sulla piattaforma GCN+