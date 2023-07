Wimbledon 2023, Djokovic già al terzo turno. Tsitsipas al fotofinish la spunta su un redivivo Thiem

Un’altra giornata iniziata con la pioggia a recitre il ruolo di protagonista, ma per fortuna da metà pomeriggio in poi il tennis è potuto riprendere su tutti i campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Wimbledon. La situazione non è comunque delle migliori, con ancora alcuni incontri di primo turno da giocare quando ci sono già atleti che sono al terzo turno. Uno di questi è Novak Djokovic, che potendo giocare sul Centre Court ha gestito abbastanza tranquillamente il match che lo vedeva opposto all’australiano Jordan Thompson, imponendosi in 6-3 7-6(4) 6-4.

Tornando agli incontri di primo turno, in una bellissima partita giocata sul Campo 2 Stefanos Tsitsipas ha la meglio al tie-break decisivo su Dominic Thiem, che finalmente in questi giorni è sembrato non essere soltanto un lontano parente del giocatore ammirato fino a un paio di anni fa. Quest’oggi l’austriaco è riuscito a portare la contesa al quinto vincendo per 7-6(5) il quarto, ma nel quinto non è bastato un match point annullato nel dodicesimo game con un dritto vintage dei suoi. Nel long tie-break Tsitsipas va subito avanti sul 5-3, si fa riprendere sul 5-5 ma l’ultima zampata è comunque la sua: passante vincente sul terzo match point e partita al greco per 10-8.

Riesce a salvarsi Taylor Fritz, che completa la rimonta iniziata addirittura lunedì. Il tennista statunitense, testa di serie numero nove del tabellone, è riuscito a prevalere per 6-3 al quinto set dopo essersi ritrovato sotto due set a uno contro Hanfmann. Esordio sul velluto per Holger Rune, che ha superato con lo score di 7-6(4) 6-3 6-2 la wild card locale Loffhagen in un match che era stato interrotto al termine del primo set. Un altro tennista di casa, Arthur Fery, gioca anche lui alla pari il primo set contro un big prima di cedere per 7-5 6-4 6-3 contro Daniil Medvedev, che esordisce bene ai Championships.

Successo in tre set anche per Frances Tiafoe, molto bravo a non cedere alcuna frazione ad un avversario comunque insidioso come il talentuoso cinese Yibing Wu verso il 7-6(4) 6-3 6-4. Dopo un pessimo primo set riesce a dominare i successivi tre Denis Shapovalov, vittorioso ai danni di Radu Albot. Eliminato all’esordio Roberto Bautista-Agut, che cede dopo quattro ore di gioco a Safiullin per 7-5 alla quinta frazione di gioco.