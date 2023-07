Inter, Ausilio: “Frattesi? Sono sicuro che è quello che stavamo cercando. Su Instagram controllo le mogli dei calciatori”

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, presente all’evento milanese “Sport e musica nell’era della performance. Basta ancora solo il talento?, ha risposto a diverse domande e soprattutto ha parlato dell’arrivo di Davide Frattesi alla corte di Simone Inzaghi. Il centrocampista della nazionale rappresenta un rinforzo importante, su cui la società nerazzurra punta molto: “Sono sicuro che ha tutte le qualità che stavamo cercando, chiaro che gli obiettivi e i palcoscenici cambiano ma Frattesi ha ancora margini di miglioramento – spiega Ausilio – Non ha mai perso l’ambizione e la voglia di migliorarsi, ho avuto modo di vederlo al Monza ma lasciava già intravedere cose importanti nella Roma Primavera. Ha grande fame.”

Infine Ausilio si concede anche una battuta e qualche aneddoto sull’argomento social networks. “Non ho un profilo ufficiale su Instagram, ma ho dovuto aprire un profilo per controllare le mogli dei calciatori. C’è stata in passato una moglie che mi ha creato parecchi problemi, dalle mogli e dalle fidanzate dei calciatori si capisce molto anche sulla personalità dei giocatori. Ovviamente seguo anche i giocatori, ma questo è il motivo per cui ho creato un profilo social.”