Vavassori-Munar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Andrea Vavassori sfiderà Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Davvero una gran vittoria quella del tennista azzurro all’esordio, in grado di sconfiggere in tre set un avversario come Jarry che arrivava da una finale e da un trionfo negli ultimi due tornei ATP disputati. Andrea vuole continuare il suo percorso iniziato attraverso le qualificazioni, ma oggi si ritroverà di fronte un altro giocatore di quelli ostici sul rosso. Miglior risultato stagionale per Munar è la semifinale raggiunta poche settimane fa a Santiago, in cui perse in tre set proprio da Jarry. L’attuale n°83 del ranking mondiale parte in ogni caso con i favori del pronostico.

Vavassori e Munar scenderanno in campo oggi, mercoledì 5 aprile, alle ore 12:30. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista spagnolo. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.