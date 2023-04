Tabellone ATP Marrakech 2023: Musetti guida il seeding, presente Passaro

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone dell’ATP 250 Marrakech, evento che darà il via, insieme ai tornei di Estoril e Houston, alla stagione primaverile su terra rossa, quella che ci accompagnerà pian piano fino ai prestigiosi appuntamenti di Monte-Carlo, Madrid, Roma e Roland Garros. Prima testa di serie della manifestazione marocchina è Lorenzo Musetti, che è in cerca di riscatto dopo una triste parentesi nordamericana, nella quale sono giunte due sconfitte all’esordio in quel di Indian Wells e Miami. Il suo esordio avverrà direttamente al secondo turno contro Hugo Gaston o Jan-Lennard Struff, con Francesco Passaro che è stato sorteggiato nello stesso quarto di tabellone: al primo turno, il perugino se la vedrà con il russo Aslan Karastev, dalle eccellenti qualità (3 titoli in carriera, più una semifinale agli Australian Open) ma non esattamente in forma smagliante in quest’inizio di 2023. Le altre teste di serie sono, nell’ordine: Daniel Evans, Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Maxime Cressy, Richard Gasquet, Benjamin Bonzi e Nicolas Jarry.

PRIMO TURNO

(1) Musetti bye

Gaston vs Struff

Karatsev vs Passaro

Muller vs (6) Gasquet

(3) van de Zandschulp bye

(Q) vs O’Connell

Kotov vs Martinez

Varillas vs (7) Bonzi

(5) Cressy vs Carballes Baena

(Q) vs Coria

(WC) Moundir vs (Q)

(4) Griekspoor bye

(8) Jarry vs (Q)

Munar vs (WC) Benchetrit

(WC) Laaroussi vs Popyrin

(2) Evans bye