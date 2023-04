Atp Marrakech 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Marrakech 2023 (Marocco), torneo in programma da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra battuta della cittadina nordafricana. Due gli azzurri in tabellone. Si tratta di Lorenzo Musetti, in cerca di risposte dopo quattro eliminazioni consecutive al primo turno, e Francesco Passaro, a caccia di punti preziosi per cercare l’ingresso per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo. Presente anche un veterano del circuito come il transalpino Richard Gasquet.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Da non sottovalutare, inoltre, il britannico Daniel Evans e i due olandesi Botic Van De Zandschulp e Tallon Griekspoor. Riflettori puntati pure sullo spagnolo Jaume Munar, autentico specialista del rosso, e sul cileno Nicolas Jarry, che in questa stagione si è già messo in luce issandosi fino al penultimo atto in quel di Rio de Janeiro. Il prize money totale dell’ATP 250 di Marrakech 2023 corrisponde a 630.705 euro, di cui 85.605 destinati al vincitore con 250 punti valevoli per il ranking maschile ad impreziosire il bottino.

MONTEPREMI ATP 250 MARRAKECH 2023

PRIMO TURNO – € 6.035 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 9.880 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.010 (45 punti)

SEMIFINALE – € 29.355 (90 punti)

FINALISTA – € 49.940 (150 punti)

VINCITORE – € 85.605 (250 punti)