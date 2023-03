Atp Marrakech 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Marrakech 2023 (Marocco), torneo di scena da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra rossa della cittadina nordafricana. A guidare il seeding è Lorenzo Musetti, chiamato a dare risposte dopo l’ultimo periodo molto negativo. In tabellone c’è anche il perugino Francesco Passaro, alla caccia di punti importanti per tentare l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo. Presenti anche due tennisti esperti come il francese Richard Gasquet ed il belga David Goffin oltre al britannico Daniel Evans, allo statunitense Maxime Cressy, ai due olandesi Botic Van De Zandschulp e Tallon Griekspoor ed allo spagnolo Jaume Munar. La diretta televisiva della manifestazione è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Marrakech 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA ATP 250 MARRAKECH 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 3 aprile – LIVE alle ore 15.00 (primo turno)

Martedì 4 aprile – REPLICA alle ore 07.00 e LIVE alle ore 11.30 (primo turno)

Mercoledì 5 aprile – REPLICA alle ore 07.00 e LIVE alle ore 11.30 (secondo turno)

Giovedì 6 aprile – REPLICA alle ore 07.00 e LIVE alle ore 11.30 e 15.00 (secondo turno)

Venerdì 7 aprile – REPLICA alle ore 07.00 e LIVE alle ore 11.30 e 15.00 (quarti di finale)

Sabato 8 aprile – REPLICA alle ore 05.00 e 07.00 e LIVE alle ore 13.00 e 15.00 (semifinali)

Domenica 9 aprile – REPLICA alle ore 02.00 e 04.00 e LIVE alle ore 15.00 (finale)