Cremonese-Fiorentina 0-2, Cabral: “Vittoria importante, sogniamo di scrivere la storia”

Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di Canale 5 al termine di Cremonese-Fiorentina, semifinale d’andata di Coppa Italia 2022/2023: “Vittoria importante, sapevamo quanto contava questa partita fuori casa. E’ stata una grande serata, ma dovremo confermare le cose buone anche al ritorno per andare in finale. Stiamo dimostrando di poter sognare e scrivere altre pagine di una grande storia come quella della Fiorentina“.