ATP Marrakech 2023, la pioggia ferma Vavassori: in ritardo l’inizio del match

Slitta causa pioggia l’incontro tra Andrea Vavassori e Jaume Munar, secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech. Piove tantissimo da stamattina in Marocco e, sebbene questo incontro avesse dovuto aprire il programma, i due protagonisti non sono ancora riusciti a giocarsi nemmeno uno scambio. Appena smetterà di piovere, Vavassori e Munar scenderanno in campo per stabilire chi, tra i due, approderà ai quarti di finale.