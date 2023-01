Musetti-Sakellaridis in tv: data, orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Stefanos Sakellaridis nel secondo singolare di Italia-Grecia, semifinale della United Cup 2023. Gli azzurri di Vincenzo Santopadre sono stati ripescati come migliori perdenti dopo la sconfitta per 3-2 subita per mano della Polonia nella City Final a Brisbane. Ostacolo non impossibile per il carrarino. Musetti partirà con i totali favori del pronostico, lui che nella competizione è ancora imbattuto a livello di singolare. Un eventuale altro punto potrebbe essere fondamentale ai fini della contesa contro Tsitsipas e compagni.

Musetti e Sakellaridis scenderanno in campo nella mattina di venerdì 6 gennaio. I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo match di giornata sul cemento outdoor della Ken Rosewall Arena di Sydney. I due apriranno le danze dopo il primo singolare tra Trevisan e Sakkari (inizio fissato non prima delle ore 09:00 italiane, le 19:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Musetti e Pervolarakis. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.