United Cup 2023, l’Italia cerca la vittoria del girone: test Norvegia per Berrettini & Co

Come da tradizione, il tennis ci accompagna già dai primi giorni del nuovo anno e a Brisbane per l’Italia è arrivato il momento della seconda sfida di United Cup. La nuova manifestazione mista, in corso di svolgimento tra la già citata città del Queensland, Perth e Sydney, sta raccogliendo consensi sia da parte dei giocatori che dei tanti appassionati sugli spalti. Gli azzurri hanno iniziato la loro avventura Down Under con un successo per 3-2 sul Brasile e ora tenteranno di accedere alla finale cittadina, in programma con la vincente del Gruppo B. Bisognerà superare la Norvegia tra lunedì 2 martedì 3 gennaio.

Sarà nuovamente Martina Trevisan ad aprire le danze, impegnata alle ore 04:00 della notte italiana tra domenica e lunedì contro Malene Helgo. Un match che la nostra numero 1 deve assolutamente cercare di portare a casa per acquisire un po’ di fiducia in questo inizio d’annata e mettersi alle spalle le due pesanti sconfitte contro Fernandez e Haddad Maia che l’hanno vista protagonista rispettivamente nell’ultimo incontro della scorsa stagione e nel primo della nuova. La 23enne norvegese questa settimana è al suo best ranking di n°319, ma è appunto una giocatrice abituata a palcoscenici diversi dalla nostra Martina. A seguire toccherà a Lorenzo Musetti, anche questa volta impegnato contro il numero due avversario. Si tratta di Viktor Durasovic, cliente che si destreggia perlopiù a livello ITF con qualche comparsa nei challenger. Insomma, giocatore ampiamente alla portata del nostro giovane talento, che non deve tradire le attese.

Il giorno seguente, per noi la nottata tra lunedì e martedì, sarà invece il turno di Lucia Bronzetti e Matteo Berrettini. La 24enne azzurra ha ben figurato nel suo esordio contro la brasiliana Pigossi e già lo scorso anno ha dimostrato di trovarsi molto bene con il clima e la superficie australiana. Sfiderà la 30enne Ulrikke Eikeri, giocatrice che in singolare ha vissuto una carriera a livello ITF, raggiungendo un best ranking di n°206 più di quattro anni fa. La norvegese negli ultimi anni ha trovato maggiori fortune nel doppio, con l’attuale classifica che la vede di poco fuori dalle prime 40 del mondo.

Il big match senza dubbio sarà quello che vedrà opposti Matteo Berrettini e Casper Ruud, in una “rivalità” ormai giunta al settimo appuntamento. L’attuale numero 3 del ranking ATP nei mesi scorsi si è aggiudicato gli ultimi due scontri diretti, prima nella finale di Gstaad e poi nei quarti di finale abbastanza dominati contro un Matteo piuttosto spento agli Us Open. Sarà una sfida interessante in primis per capire il livello di gioco dell’azzurro, appena tornato a giocare in singolare dopo l’ennesimo stop per problemi fisici. Ciò che deve interessare maggiormente all’allievo di Vincenzo Santopadre è mettere partite nelle gambe e ritrovare il giusto feeling con la pallina a un paio di settimane di distanza dagli Australian Open.