Marca: Cristiano Ronaldo ha aspettato una chiamata del Real Madrid prima di firmare per l’Al-Nassr

Dalla Spagna arrivano altri retroscena in merito al trasferimento faraonico di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Secondo quanto raccolto da Marca infatti, prima di firmare per i sauditi, il portoghese avrebbe aspettato una chiamata dal suo grande amore: il Real Madrid. Chiamata che non è mai arrivata, sebbene CR7, dopo il Mondiale, si sia allenato proprio nelle strutture dei Blancos. Inoltre, il primo contatto con l’Al-Nassr, sarebbe arrivato subito dopo l’intervista di Cristiano a SunSport con Piers Morgan, che tanto aveva fatto parlare il mese scorso, causando il suo licenziamenteo dal Real Madrid.