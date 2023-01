Trevisan-Swiatek stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Iga Swiatek nel secondo singolare tra Italia e Polonia, vincitrici rispettivamente dei Gruppi E e B e dunque avversarie nello spareggio cittadino a Brisbane per cercare l’accesso alla semifinale della United Cup 2023. Ostacolo ai limiti del possibile per la toscana, che affronta la numero uno del mondo in un match dall’esito apparentemente scontato. L’azzurra ha perso nettamente contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia prima di prevalere dopo una maratona estenuante nel suo secondo match sul suolo australiano contro la norvegese Malene Helgo. Swiatek, invece, arriva dai successi in due set rispettivamente contro la kazaka Julia Putintseva e la svizzera Belinda Bencic. Servirà un’impresa a Trevisan per cercare d’impensierire la polacca, apparsa in grandissimo spolvero anche in queste prime battute di 2023.

Trevisan e Swiatek scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sulla Pat Rafter Arena di Brisbane con inizio fissato non prima delle ore 05:00 italiane (le ore 14:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Trevisan e Swiatek. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.