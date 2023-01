Cecchinato-Griekspoor domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pune 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Tallon Griekspoor nel secondo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023 (cemento outdoor). Il siciliano, presentatosi in India una posizione fuori dai primi cento giocatori del mondo, si è reso protagonista di un esordio eccellente lasciando le briciole al forte georgiano Nikoloz Basilashvili. Adesso per l’azzurro c’è il solido olandese, che al primo turno ha sconfitto in due set abbastanza tirati lo spagnolo Jaume Munar. Tra Cecchinato e Griekspoor non ci sono precedenti da registrare. Il match si preannuncia alla pari.

A partire leggermente favorito, tuttavia, sarà il nativo di Haarlem, che rispetto al palermitano sa destreggiarsi con maggiore facilità sulle superfici veloci grazie a dei colpi d’inizio gioco molto precisi ed incisivi. Marco, però, ha dalla sua la voglia di rientrare subito in top cento per presentarsi nel migliore dei modi all’incombente trasferta australiana. Nel frattempo un quarto di finale nella cittadina indiana non sembra impossibile. In caso di successo per l’italiano ci sarebbe al prossimo ostacolo uno tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena oppure il croato Marin Cilic, numero diciassette del mondo e testa di serie più alta presente a Pune.

