Trevisan-Helgo in tv: data, orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Malene Helgo nel primo singolare di Italia-Norvegia, seconda sfida nel Gruppo E della United Cup 2023 per gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. La toscana è in cerca di riscatto. Nel suo match d’esordio nella competizione, infatti, ha racimolato solamente due giochi contro la più esperta brasiliana Beatriz Haddad Maia. Adesso l’occasione è ghiotta.

Di fronte a lei avrà l’abbordabile classe ventitreenne scandinava, classificata oltre le prime trecento giocatrici del mondo e fino ad oggi protagonista limitatamente al circuito minore. L’azzurra, semifinalista in carica del Roland Garros, non può che partire con i favori del pronostico. Tra Trevisan e Helgo non ci sono precedenti da registrare. L’italiana dovrà essere lucida per studiare sin da subito i colpi e le caratteristiche di un’avversaria mai affrontata in carriera.

Trevisan e Helgo scenderanno in campo nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sulla Pat Rafter Arena di Brisbane con inizio fissato alle ore 04:00 italiane (le ore 13:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Trevisan e Helgo. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.