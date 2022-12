Musetti-Durasovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Viktor Durasovic nel secondo singolare di Italia-Norvegia, seconda sfida nel Gruppo E della United Cup 2023 per gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. Il carrarino ha esordito nella competizione battendo in due set il brasiliano Felipe Meligeni Rodrigues Alves risultando decisivo ai fini del successo per 3-2 nei confronti della formazione sudamericana. L’impegno non sembra proibitivo contro il giocatore scandinavo.

Quest’ultimo è attualmente classificato abbondantemente oltre i primi trecento tennisti del mondo. Musetti, tuttavia, dovrà stare attento al norvegese, che sui campi veloci si esprime al meglio ed autore di qualche buon risultato sul circuito Challenger nelle ultime settimane della stagione 2022. Tra i due non ci sono precedenti da registrare. Sarà una prima volta per il giovane toscano, che dovrà necessariamente far valere tutta la propria maggior classe ed esperienza.

Musetti e Durasovic scenderanno in campo nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sulla Pat Rafter Arena di Brisbane dalle ore 04:00 italiane (le ore 13:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Musetti e Durasovic. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.