Stefanini-Gracheva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lucrezia Stefanini se la vedrà contro Varvara Gracheva nel secondo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Prosegue l’eccezionale percorso della toscana che, dopo aver superato le qualificazioni, all’esordio nel tabellone principale di uno Slam ha fatto fuori in rimonta la tedesca Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. Con questo risultato la classe 1998 si è già assicurata l’ingresso tra le prime 115 giocatrici del ranking mondiale. L’appetito, tuttavia, viene mangiando e proseguire l’avventura australiana non è un’utopia, a maggior ragione dopo quattro match vinti consecutivamente.

Stefanini, infatti, non incontrerà la numero otto del mondo Daria Kasatkina ma l’altra russa Varvara Gracheva (numero 97 WTA), che nel primo turno ha lasciato la miseria di due game alla più esperta connazionale. Secondo le quote dei bookmakers sarà la sovietica a partire con i favori del pronostico, anche se di poco. Per la vincitrice in un’eventuale terzo round ci sarebbe una tra la kazaka Yulia Putintseva oppure la ceca Karolina Pliskova.

Stefanini e Gracheva scenderanno in campo nella oggi (giovedì 19 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo match di giornata sul Court 6 del Melbourne Park con inizio fissato non prima delle ore 06:30 italiane (le 16:30 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di secondo turno tra Stefanini e Gracheva. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.