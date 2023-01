Giorgi-Schmiedlova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Anna Karolina Schmiedlova nel secondo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). L’azzurra è reduce dal debutto molto convincente contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova, a cui ha lasciato appena un game. Contro la slovacca (numero 105 WTA) non sarà un match semplice. Quest’ultima, infatti, ha superato in maniera molto agevole le qualificazioni prima di non lasciare scampo alla toscana Martina Trevisan. Giorgi è data favorita dalle quote dei bookmakers.

L’unico precedente andato in scena tra le due giocatrici, tuttavia è stato appannaggio di Schmiedlova, che nell’aprile del 2015 ha trionfato contro la marchigiana in finale sul veloce polacco di Katowice. Lo scontro diretto, però, appare decisamente poco indicativo. Camila dovrà essere brava a far valere tutta la sua maggior esperienza sui campi rapidi oltre ad una classifica che oggi la vede davanti alla sua avversaria di ben trentacinque posizioni. Il terzo turno sembra alla portata per Giorgi, che in caso di successo contro la slovacca incontrerebbe una tra la statunitense Claire Liu oppure la svizzera Belinda Bencic, fresca vincitrice del torneo WTA 500 di Adelaide 2.

Giorgi e Schmiedlova scenderanno in campo nella oggi (giovedì 19 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sul Court 7 del Melbourne Park dalle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di secondo turno tra Giorgi e Schmiedlova. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.