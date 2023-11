Sinner-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Holger Rune nel terzo ed ultimo incontro della fase a gironi delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). L’altoatesino è reduce dalla straordinaria vittoria al tie-break decisivo contro il campionissimo serbo Novak Djokovic. Il danese, invece, ha approfittato del ritiro dopo soli tre giochi del greco Stefanos Tsitsipas. Sinner è momentaneamente il leader del girone verde ma sarà decisiva l’ultima giornata del raggruppamento per stabilire i migliori due che staccheranno il biglietto per la semifinale.

L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, nonostante si trovi in svantaggio per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti, partirà favorito secondo le quote dei bookmakers nei confronti di Rune. I successi dello scandinavo, tra l’altro, sono arrivati per via di un ritiro di Sinner (Sofia 2022) e in un match molto lottato andato in scena quest’anno sulla terra di Montecarlo, con Jannik apparso in precarie condizioni fisiche soprattutto nel terzo set.

Sinner e Rune scenderanno in campo giovedì 16 novembre. I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 21.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del Master di fine anno e monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). I telespettatori, inoltre, potranno seguire la partita in chiaro su Rai 2. Garantita anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo impegno di Jannik Sinner in terra piemontese attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.