Stadio Milano, l’appello di Palazzo Marino: “Inter e Milan restino in città”

“Inter e Milan restino a Milano”. L’appello arriva dal Consiglio comunale di Milano, dove oggi, con una ampia maggioranza trasversale, è stato approvato un ordine del giorno sul tema. Anche il PD milanese non lascia dubbi sulla sua posizione: “Adesso è importante che questo messaggio che arriva a gran voce dall’Aula venga ascoltato dalle squadre. Lo diciamo da tempo, lo avevamo messo nero su bianco votando l’ordine del giorno nel quale abbiamo definito tempo fa le priorità dell’Aula rispetto al progetto delle due squadre -ricordano il Capogruppo dem Filippo Barberis e il presidente della Commissione Urbanistica Bruno Ceccarelli-. Anche se quella ipotesi appare congelata, per via del vincolo storico-culturale del secondo anello annunciato dalla Soprintendenza, vogliamo che i due club sappiano che la politica milanese ha a cuore le sorti di San Siro e chiediamo a Inter e Milano, che hanno contribuito a farne un tempio mondiale del calcio, di restare a giocare a Milano”. D’altra parte, aggiungono i due esponenti del Pd, “crediamo che l’attuale area stadio sia la soluzione migliore da un punto di vista urbanistico, trasportistico, ambientale e che il Comune di Milano sia l’ente territoriale più strutturato per forza economica e gestionale (a partire dal tema della sicurezza), nonché per l’attrattività commerciale ad ospitare una infrastruttura come quella di cui necessitano le squadre”.

Come detto, il consiglio comunale di Milano, con un ordine del giorno approvato con 26 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti, chiede al sindaco Giuseppe Sala di “fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che le due società calcistiche continuino a competere all’interno di una struttura sportiva sita nel Comune di Milano” e “a relazionare in aula alla prima seduta utile, convocando alla stessa le società AC Milan e FC Inter”.